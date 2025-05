Angeli del Bello a Soffiano e allo Stibbert

Un fine settimana dedicato alla cura della città. Gli Angeli del Bello scendono in campo e invitano tutti i fiorentini a unirsi a loro, per trascorrere qualche ora all’aria aperta e fare insieme qualcosa di utile per la comunità e l’ambiente. La Fondazione Angeli del Bello ha organizzato un weekend di attività in vari luoghi: micro-pulizie di piazze e giardini, realizzazione di piccoli murales urbani per abbellire muri scrostati e degradati, cura del verde.

Oggi al Giardino della Gatta di Soffiano (ore 10,30) gli Angeli del Gruppo Legnaia – Soffiano insieme ai bambini degli Angioletti del Bello saranno impegnati per la micro-pulizia del parco e l’installazione di una Casetta dei Libri per il libero scambio di testi. Verrà realizzato inoltre un piccolo murales con le squadre dei Custodi del Bello, il progetto della Fondazione che si rivolge a persone in situazioni di fragilità offrendo un supporto economico e opportunità di reinserimento nella comunità e nel mondo del lavoro.

Al Parco Stibbert in via Via di Montughi 4 (ore 9), il Gruppo del Parco Stibbert si prenderà cura di questa area verde pubblica, come fa da 10 anni a questa parte.

Domani in piazza Puccini (ore 9) il Gruppo Mugnone (che si ritrova tutte le mattine (dalle 7 alle 9 e la domenica dalle 9 alle 12) si prenderà cura delle sponde del corso d’acqua Mugnone. "Chiunque vuole può unirsi ai volontari, compiendo un gesto collettivo di civiltà e di rispetto verso Firenze e tutta la sua comunità. Sarà l’occasione anche per conoscere le attività della Fondazione Angeli del Bello e fare nuove amicizie" commenta Alessandra Zecchi di Fondazione Angeli del Bello.