Andrea Zorzi alle Spiagge. Lo sport metafora di vita

La vita di un grande sportivo intrecciata alle vicende del Paese, al costume, alla periferia e alle grandi competizioni con Julio Velasco. Torna la Teatro delle Spiagge di via del Pesciolino Andrea Zorzi, il grande pallavolista che ha fatto sognare l’Italia e che è ufficialmente entrato nella Hall of Fame del volley mondiale. Lo spettacolo è ‘La leggenda del pallavolista volante’ che andrà in scena venerdì e sabato alle 21. La pièce è scritta e diretta da Nicola Zavagli con i movimenti coreografici di Giulia Staccioli. Ad accompagnare Zorzi ci sarà anche Beatrice Visibelli in una metafora emozionante della vita, dove Zorro racconta la sua biografia, tra la campagna veneta degli anni Settanta fino ai giorni nostri. E dove lo sport si fa spazio tra l’ironia e l’allegria, in un grande incontro con i personaggi che hanno intrecciato la loro vita con quella dell’attore-campione. La produzione è firmata Teatri di Imbarco e lo spettacolo è da record, con oltre 250 repliche in tutta Italia.