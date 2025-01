Andra e Tatiana: il “Pegaso d’Oro” alle sorelle Bucci, scampate alla Shoah

Firenze, 24 ottobre 2025 – È stato consegnato il Pegaso d'oro della Toscana ad Andra e Tatiana Bucci, in onore della loro opera di testimonianza e memoria attiva. Il massimo riconoscimento della Regione va alle due sorelle scampate agli orrori della Shoah e delle persecuzioni del nazismo e del fascismo.

Omaggio alle sorelle Bucci

Nel corso della cerimonia, nella quale hanno ricevuto l’onorificenza dal presidente della Toscana, Eugenio Giani, le sorelle Bucci hanno ricordato la loro drammatica esperienza. «Dopo esser scese da quei vagoni bestiame, sembra che il dottor Mengele abbia scambiato me e mia sorella per gemelle. Quella è stata la prima fortuna, altrimenti saremmo subito andati incontro alla morte, come la maggior parte dei bambini», ha detto Tatiana Bucci.

Tatiana e Andra sono sopravvissute ad Auschwitz e hanno raccontato oggi la loro esperienza. «Pensiamo di aver avuto una stella che in qualche modo ci proteggeva», ha aggiunto Andra Bucci che ha ricordato la diversa sorte del cugino Sergio, che trovò la morte nel campo di sterminio.

«La testimonianza di Andra e Tatiana Bucci - ha affermato Giani - è straordinaria e ci aiuta a diffondere quella cultura della memoria da cui noi dobbiamo partire, con i 2.000 ragazzi che oggi erano qui, ma con tutti quelli che sono a scuola, che sono nelle case, per dare alle nuove generazioni il senso di ciò che non deve più accadere». «Ad aprile - ha poi detto il presidente della Regione - pensiamo di poter fare partire il treno della memoria». «È stata una delle emozioni più grandi per me, sono commossa», ha affermato l'assessora alla cultura della Memoria Alessandra Nardini.