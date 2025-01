Per non dimenticare. Tutti gli eventi in Toscana del Giorno della Memoria

Era il 27 gennaio 1945 quando il filo spinato di Auschwitz cadde. Ottant’anni fa gli Alleati liberavano il campo di sterminio più grande del Terzo Reich. Per questo da 25 anni celebriamo il Giorno della Memoria. Tante le occasioni in Toscana per commemorare la Shoah. Tra le più importanti c’è il meeting che la Regione ha organizzato per le scuole e si svolge stamattina al Maggio di Firenze con le sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute ad Auschwitz, che riceveranno il Pegaso d’Orto e la cui storia è anche al Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio (Firenze) domani alle 17 con il cortometraggio animato a loro dedicato, mentre non mancano in tutto il territorio regionale dediche alle minoranze rom, con ‘Viaggio musicale’ del Romani Project, presente sabato alle 18 nel Salone consiliare del Comune di Prato e domenica alle 16 a Firenze in Palazzo Medici Riccardi.

Ci saranno poi spettacoli sui triangoli rosa: al Museo di storia naturale di Pisa con ‘L’ultimo Zazou’, domenica (10,30 e 15,30) e al Teatro Lumière di Firenze con ‘Bent’, domani (20,45) e domenica (16,45). Nel capoluogo, poi, tante le iniziative, dalla commemorazione istituzionale di lunedì al Binario 16 di Santa Maria Novella (ore 12,30), passando per le iniziative speciali del Memoriale delle Deportazioni: domenica alle 11 il coro Bella ciao di Fiesole e lunedì due aperture pomeridiane straordinarie. Non mancano eventi anche al Museo del Novecento, lunedì alle 17,30 con padre Bernardo Gianni e Letizia Fuochi, e al Murate Art District, domenica alle 10 con una visita guidata alle celle di Carlo Levi e Gaetano Salvemini. A Prato, il Museo della Deportazione e della Resistenza sarà aperto lunedì in via straordinaria e alle 18 si svolgerà una visita guidata gratuita.

Sempre lunedì, Pistoia ricorda la Shoah con la sopravvissuta Kitty Braun in un evento per le scuole, mentre alle 16,30 presso l’Officina delle Opportunità verrà proiettato il film ‘Pistoia 1944. Una storia partigiana’. A Livorno, invece, si parte domenica pomeriggio con la musica e il teatro al Museo di storia naturale del Mediterraneo, mentre lunedì al ridotto del Goldoni ci sarà lo spettacolo ‘Chi porterà queste parole?’ (ore 21). Tante le iniziative nella città della Torre, con la seduta solenne del consiglio regionale e i tanti eventi a cura di Università di Pisa. Ad Arezzo e provincia il ricordo di Bartali è al Teatro Comunale di Cavriglia, con una pièce in scena il 27 alle 21,30, mentre nel distaccamento aretino dell’Università di Siena, alle 11, verrà presentato il volume ‘Viaggi ebraici’.

Infine, domenica, al Cas di Villa Severi, il ricordo di Primo Levi (17,30). Nella città del Palio la cerimonia per le scuole si svolgerà al Teatro dei Rozzi con l’accompagnamento musicale di Siena Jazz. L’Università per Stranieri, invece, porta in scena lo spettacolo ‘Nei panni di Antigone’ (10,30). A Grosseto e provincia non mancheranno i tanti eventi promossi da Isgrec da Follonica a Roccastrada. A Lucca sarà possibile visitare la mostra ‘I giusti tra le nazioni’, mentre domani a Viareggio ci sarà Paolo Mieli con ‘Letteratura e memoria’.

Infine, domenica alle 16,30 al Teatrodante Carlo Monni di Campi ‘Un autunno d’agosto’, spettacolo tratto dal libro della direttrice di Qn La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno Agnese Pini, in scena anche martedì (21) al Teatro dei Servi di Massa.