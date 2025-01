Andra e Tatiana, bambine nel lager. Medaglia del centenario di Unifi alle sorelle tornate da Birkenau

In occasione della Giorno della Memoria, giovedì nell’Aula Magna dell’Università (ore 16,30 – piazza San Marco 4) verrà consegnata la medaglia del centenario dell’Ateneo alle sorelle Andra e Tatiana Bucci, ebree italiane, deportate da Fiume nel campo di Birkenau all’età di 4 e 6 anni. Ad aprire la cerimonia, realizzata in collaborazione con la Regione, sarà la rettrice Alessandra Petrucci, che consegnerà la medaglia alle due sorelle. All’evento parteciperà Alessandra Nardini, assessora a Istruzione, Università e Cultura della Memoria. La cerimonia prevede l’intervento di Luca Bravi, ricercatore in Storia della pedagogia e dell’educazione e membro del comitato di coordinamento del Memoriale delle Deportazioni. Seguiranno le testimonianze di Andra e Tatiana Bucci.