Anci, al sindaco Fossi la delega alla scuola

Al sindaco di Signa, Giampiero Fossi, la delega di Anci Toscana alla scuola e alle politiche per l’infanzia. È stata Susanna Cenni, presidente dell’Associazione dei Comuni della Toscana e sindaca di Poggibonsi, a condividere con il Consiglio direttivo l’assegnazione delle nuove deleghe nei vari settori di Anci, inclusa quella relativa a Fossi. "Mi sento innanzitutto di ringraziare la presidente Cenni, il direttore Simone Gheri e il Consiglio direttivo, per avermi assegnato questo importante incarico – ha commentato Fossi –. Il mio impegno sarà ancora più incisivo: i Comuni non possono essere lasciati soli e nessun taglio potrà essere ammesso con la revisione della spesa". Già professore presso l’istituito Carlo Livi di Prato, Fossi ha a lungo insegnato alle elementari e alle superiori.

Lisa Ciardi