Ammodernamento linea Roma-Firenze. Dal 22 giugno al 29 luglio via ai lavori. Ecco i giorni dei possibili disagi

La linea AV Roma – Firenze dal 22 giugno al 29 luglio sarà oggetto di importanti lavori di ammodernamento e rinnovamento tecnologico che comporteranno variazioni al programma di circolazione dei treni nelle ore notturne. Si tratta di interventi funzionali all’upgrade del sistema ERTMS (European Rail Transport Management System), il più evoluto per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni. Le attività si svolgeranno in notturna (dalle 22.05 alle 5.05), a giugno, il 22/23, 23/24, 29/30 e 30/1° luglio, e il 13/14, 14/15, 20/21, 21/22, 27/28, 28/29 luglio.I treni coinvolti saranno i seguenti: Alcuni treni Frecciarossa e Frecciargento delle linee Venezia–Roma/Napoli, Torino/Milano–Roma, Napoli–Firenze, Milano-Reggio C., Genova–Roma.