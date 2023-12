Amministrazione e controllo di organizzazioni private e pubbliche. Il corso di Accounting funziona

Tra le figure più ricercate nel mondo del lavoro ci sono gli esperti nell’ambito dell’amministrazione e del controllo di organizzazioni private, no profit, e pubbliche. A formarli ci pensa il corso di laurea magistrale in Accounting, auditing e controllo dell’Università di Firenze. L’occupabilità al termine è del 90% e molti studenti vengono assunti dall’impresa in cui sono tirocinanti. Il corso può contare su Banca Cambiano, Centro studi enti locali, Gagliano e associati, Kpmg, La Marzocco, Lci Lippert components, Marchesi Frescobaldi, Sistini Grossi e partners, Studio Vignoli e Uniaudit.