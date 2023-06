Amici e cure al ’Caffè Alzheimer’ Ecco il progetto della Misericordia

La Misericordia di Borgo San Lorenzo porta avanti da tempo un’iniziativa per prendersi cura dei malati di Alzheimer. Ospitata inizialmente nella sede della confraternita borghigiana, si è tenuta poi in una sala del Centro Giovanile del Mugello. Una volta la settimana al ’Caffè Alzheimer’ si socializza, si fanno insieme lavoretti e disegni, per favorire la stimolazione cognitiva, e non mancano mai, al termine, tè e dolcetti. L’impegno è di riprendere a settembre, e prima della pausa estiva c’è stata una festa con una tortellata, insieme a volontari e familiari. La Società della Salute Mugello ha destinato al "Caffè Alzheimer" un contributo di 10 mila euro, e Paolo Omoboni, presidente della SdS Mugello ha sottolineato come l’iniziativa della Misericordia rappresenti "un sostegno concreto per tante famiglie".