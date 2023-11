Amici della Musica. Un weekend di emozioni. C’è anche Milena Vukotic

La settimana agli "Amici della Musica" di Firenze inizia il venerdì e va avanti per tre giorni all’insegna di un fine settimana interamente dedicato alle grandi emozioni che la musica sa regalare.

Si comincia stasera alle 21 al Lyceum Club di Firenze (Lungarno Guicciardini, 17) con il concerto del violista Danilo Rossi che si esibisce in trio, con Elenoir Javanmardi al violino e Francesco Stefanelli al violoncello, due dei vincitori di In concerto con il Maestro, che permette a giovani talenti under 35 di partecipare a masterclass con maestri e poi esibirsi in concerto assieme a loro. In programma musiche di Berio, Boccherini, Webern, Eisler, Kodály e Beethoven.

Domani alle 16 al Teatro della Pergola spazio al pianista ucraino Vadym Kholodenko, uno dei pianisti musicalmente più dinamici e tecnicamente dotati della sua generazione. Kholodenko, che nel 2013 vinse il concorso internazionale Van Cliburn, eseguirà la Suite in si bemolle maggiore, HWV 434 di Händel, la Sonata in do diesis minore, Hob.XVI:36 di Haydn, la Sonata n. 9 in mi maggiore, op. 14 n. 1 di Beethoven, Traced Overhead di Adès e Après une lecture de Dante e Tarantella in sol minore di Liszt.

Domenica 12 novembre alle 21 gli Amici della Musica si spostano alla Sala del Buonumore "P. Grossi" del Conservatorio Cherubini" di Firenze (Piazza delle Belle Arti, 2) per un nuovo appuntamento di "Musica &…", il ciclo dedicato alle contaminazioni tra la musica e altre forme artistiche. Stavolta è in predicato la fusione tra musica e teatro, con Ossessioni e Piaceri, lo spettacolo che presenta al pubblico un lato inedito di Gioachino Rossini. Protagonista sul palco, nel ruolo di voce recitante, l’ineffabile attrice Milena Vukotic, al suo fianco, il soprano Gemma Bertagnolli e il pianista Alessandro Marangoni che si avventureranno in un percorso attraverso alcuni tra i più bei pezzi pianistici di Rossini e i suoi Pe´che´s de vieillesse, i "Peccati di vecchiaia", composti tra il 1857 e il 1868.