Ambulanza contro un semaforo, scontro in viale Guidoni

Firenze, 22 agosto 2024 – Incidente nella mattinata di oggi 22 agosto nella zona di Firenze Nord. Nello scontro, avvenuto intorno alle 9.30 in viale Guidoni, è coinvolta un’ambulanza. Secondo le prime informazioni, ma ancora la dinamica resta da chiarire, il mezzo di soccorso è finito contro un semaforo. Sul posto i vigili del fuoco. Ripercussioni sul traffico a causa dell’impatto contro il semaforo che, dopo la botta, si è pericolosamente inclinato. Al vaglio la ricostruzione e le cause dell’incidente per capire come sia avvenuto. Al momento non risultano feriti gravi né altri mezzi coinvolti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata.