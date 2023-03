Blitz Palazzo Vecchio, appello ambientalista sui social: “Aiutateci a pagare le spese legali”

Gli attivisti di Ultima Generazione che hanno imbrattato Palazzo Vecchio

Firenze,17 marzo 2023 – Gli attivisti di Ultima Generazione, gli ambientalisti che oggi, 17 marzo, hanno imbrattato Palazzo Vecchio, non hanno certo chiesto scusa o fatto un passo indietro. Dopo aver infiammato la rabbia del sindaco Dario Nardella e di tutti i cittadini fiorentini, indignati da un simile affronto, hanno rilanciato e perorato la loro causa sui social. Visto che i due attivisti sono stati denunciati, è partita subito tramite la pagina Instagram di Ultima Generazione una raccolta fondi per sostenere le cause legali che i due dovranno affrontare.

"Continueremo finché non otterremo lo stop ai sussidi pubblici ai combustibili fossili” scrivono sui loro social. “Aiutateci a sostenere le spese legali con una donazione. Come mai il sindaco di Firenze oggi si è dovuto mettere a pulire un muro? Stava cercando di lavare la coscienza sporca di una politica che sta condannando il futuro delle prossime generazioni?”.

Sul sito di Ultima Generazione sono tante le richieste di aiuto lanciate dagli ambientalisti, che spesso si sono trovati a dover fronteggiare cause legali. Tramite una pagina di crowdfunding si vede come siano già più di 1400 gli euro raccolti fino a oggi per portare avanti la causa.