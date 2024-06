Amanda Knox a Firenze. In tribunale per l’accusa di calunnia a Lumumba

Firenze, 5 giugno 2024 – Amanda Knox è arrivata questa mattina, 5 giugno, al Palazzo di giustizia di Firenze per il processo d'Appello bis in cui, nei precedenti giudizi, è stata condannata per calunnia. La Knox è arrivata in taxi assieme ai suoi legali, accompagnata anche dal marito Christopher Robinson. Secondo quanto riferiscono i suoi legali, la Knox dovrebbe rilasciare dichiarazioni spontanee, in italiano, prima che i giudici della corte d'Appello si ritirino in camera di consiglio. Oggi è prevista la sentenza.

Al palazzo di giustizia di Firenze sono presenti numerosi giornalisti, molti gli inviati di testate ed emittenti straniere.