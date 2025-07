Altoforno fiorentino, raggiunti i 40 gradi

Altoforno fiorentino. Ieri alle 14 in punto alla stazione meteo dell’orto botanico si è toccato la fatidica soglia dei 40 gradi, un qualcosa di più unico che raro per il mese di giugno appena terminato.

Firenze non respira e le previsioni, almeno a breve termine non promettono niente di buono. Secondo il laboratorio meteo della Regione Lamma dove una lievissima flessione delle temperature prevista per oggi, le stesse si manterranno stazionarie almeno fino a venerdì. Ciò significa che se non si ritoccheranno i 40 gradi le massime potrebbero lo stesso assestarsi intorno a punte di 38. Quindi lo stesso un caldo torrido.

Ovviamente con il filotto he ormai sembra infinito di giornate arroventate la città non ’rifiata’ mai. Ieri per dire la temperature più bassa registrata sempre all’orto botanico è stata di 21,6 gradi alle cinque e un quarto del mattino. In gergo sopra i 20 si parla di ’notti tropicali’.

Ma uno spiraglio all’orizzonte c’è. Intorno al fine settimana questa prima micidiala fiammata estiva potrebbe subire un break piuttosto importante con la possibilità di temporali in grado di spazzare via la calura più intensa. Nelle previsioni a lungo termine di 3B Meteo già sabato le massime potrebbero superare di poco i 30 gradi mentre una perturbazione domenicale sembrerebbe far scendere le temperature addirittura sotto quota 30. L’estate per riprendersi dovrebbe metterci alcuni giorni e la città potrebbe tirare un po’ il fiato.

E. Baldi