Alta tecnologia in mare La Sikurtek di scena al salone di Carrara

A Calenzano, è noto, non c’è il mare, eppure ci sono aziende che, proprio sulla nautica, hanno basato una importante fetta dei loro affari. È il caso della Sikurtek, specializzata nel settore delle tecnologie di sicurezza e domotica, che, con il suo ramo dedicato alla nautica “Marine Teknology“, sarà presente alla fiera annuale Seatec, il 16 e 17 marzo a Carrara. In particolare al ‘salone’ la Sikurtek presenterà il suo progetto “Tek: the invisible detection for yacht“, la soluzione tecnologica a bordo nave per fornire nuovi scenari di controllo per armatori e capitani di super mega yachts: "Si tratta di un sistema da noi brevettato – spiega il titolare Stefano Barducci (nella foto con il padre) – che rivela il transito e la presenza di un potenziale intruso, lasciando piena libertà di movimento nei locali interni". Oltre a fornire un monitoraggio contro ‘visite’ indesiderate, i sensori invisibili di Tek consentono infatti di creare scenari domotici personalizzati, ad esempio l’apertura automatica delle porte, l’accensione delle luci e la videoverifica.