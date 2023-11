Alluvione in Toscana, la Curva Fiesole organizza raccolta beni di prima necessità

Firenze, 3 novembre 2023 – I tifosi della Fiorentina si mobilitano in soccorso delle popolazioni colpite dall'alluvione della scorsa notte in Toscana e in particolare nelle zone intorno a Firenze. I ragazzi della Curva Fiesole hanno organizzato per la giornata di oggi diversi punti di raccolta di beni di prima necessità per aiutare gli interventi: "Raccogliamo in particolare guanti, sacchi neri, pale, tiraacqua, stivali, secchi e tutto il materiale che può essere utile per aiutare la nostra gente", spiegano. "Nei prossimi giorni, appena ci sarà permesso, organizzeremo squadre per intervenire concretamente nelle zone alluvionate. Non lasceremo nessuno indietro, è una promessa". Il comunicato si chiude con un incoraggiamento: "Forza Firenze, rialziamoci ancora una volta".

Queste le informazioni logistiche per la raccolta dei beni: dalle 16.30 alle 19, in ATF (via San Gervasio 5, Firenze), al bar 'La Lanterna' (via Filippo Turati 4, Lastra a Signa) tutto il giorno; al 'Nuovauto' (via Poggilupi, 758, Terranuova Bracciolini AR), fino alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.

Affidata ai social la solidarietà della Fiorentina: "Il presidente Rocco Commisso, la sua famiglia e tutta la Fiorentina sono vicini alle famiglie colpite, nella giornata di ieri, dall'alluvione in Toscana".