Alluvione, sette milioni per le imprese agricole

Sei milioni provenienti dal Fondo di solidarietà nazionale, un altro milione assegnato tramite bando della Regione. Sono sette i milioni a disposizione delle imprese agricole della Toscana: i soldi andranno alle aziende che hanno subito danni alle strutture e agli impianti a seguito del maltempo di inizio novembre: l’alluvione, ma anche il forte vento. E vanno a indennizzare le realtà che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei danni o che non abbiano aderito a un fondo di mutualizzazione. "Grazie al rapido intervento della Regione - ha detto il presidente Giani - e alla decisione del ministro Lollobrigida, potremo deliberare presto la declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici e avviare il bando per l’assegnazione degli indennizzi". Per quanto riguarda invece l’altro bando, "sarà pubblicato la prossima settimana – ha detto l’assessore Saccardi - e consultabile sul sito della Regione". In questo caso, i costi ammissibili, insieme alle spese generali e agli investimenti immateriali, fanno riferimento per esempio al ripristino e alla ricostruzione delle strutture e infrastrutture aziendali danneggiate o distrutte o all’acquisto di impianti e macchinari in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti.

Pier Francesco Nesti