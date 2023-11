Il dramma dell’alluvione, l’appello disperato del figlio: “Aiutatemi a ritrovare mio padre”

Firenze, 3 novembre 2023 – È stato ritrovato vivo uno dei dispersi per il maltempo in Toscana. Lo rendono noto i carabinieri spiegando che si tratta di un 72enne per il quale le ricerche erano scattate a Campi Bisenzio.

Sempre a Campi risulta dispersa un'altra persona i cui familiari hanno lanciato un disperato appello sui social: “Mio padre Gianni è disperso. Non è tornato a casa da ieri sera zona via Siena/Saliscendi/viale di Asmana. Ha una macchina grigia scura Opel Crossland. Se qualcuno l'ha visto o è ospite da qualcuno per favore mi chiami al numero 380/4326173”

Per quanto riguarda invece i due dispersi per i quali erano scattate le ricerche a Lamporecchio (Pistoia), e la cui auto è stata poi ritrovata rovesciata in un torrente a Vinci, sono deceduti.

Le vittime sono una coppia di coniugi che viaggiavano in zona San Pantaleo quando è crollato un piccolo ponte e loro sono finiti nel rio affluente del Vincio. L'auto è stata ritrovata nella notte alle 2 dai Vigili del Fuoco.