Alluvione, il Comitato non molla: "Sopralluoghi e messe in sicurezza. Non è stato fatto abbastanza"

La nuova allerta arancione, l’ennesima di questo inizio di autunno, li ha fatti subito tornare con la mente a un anno fa. Sono i componenti del comitato dei cittadini alluvionati di via Cetino e via Campanella, due delle strade più danneggiate dalla piena, comitato che si è appena costituito ufficialmente dal punto di vista giuridico e che è guidato da Grazia Danti. Ansia, per il maltempo, e voglia di ripartire e al tempo stesso di dare una mano a quei campigiani che ancora stanno soffrendo a causa dell’alluvione del novembre 2023. Da qui l’idea di organizzare una serata in musica, ‘Party Dance ‘80’, special guest il Dj Enrico Tagliaferri, in programma il prossimo 31 ottobre a partire dalle 21.30 a Spazio reale, a San Donnino.

Una serata di divertimento e spensieratezza, ma che, come ci spiega la stessa Grazia Danti, si pone l’obiettivo di aiutare quelle famiglie che, loro malgrado, stanno vivendo ancora un momento di difficoltà. "Tutto – spiega Danti – parte dal fatto che in tanti non hanno avuto la possibilità di accedere al contributo di 5.000 euro a causa della richiesta di fatture complessive e quietanzate per un totale di 8.000 euro".

Una settantina i membri del comitato, affiliato al coordinamento (gli altri due sono il Comitato Alluvionati Campigiani 2023 e il Comitato Arca di Noè) fin dalla sua nascita. Una serata, quella del 31, che si preannuncia ricca di emozioni e che prevede, come anticipato da Grazia Danti, anche la presenza straordinaria di Marco Masini che presenterà il suo ultimo disco. E per partecipare alla quale i biglietti si possono acquistare tramite il circuito www.eventbrite.com o attraverso le pagine Facebook e Instagram dedicate all’evento. L’incontro con il comitato, però, è stata anche l’occasione per guardarsi intorno e cercare di capire quale sia la loro opinione in materia di sicurezza idraulica un anno dopo. "Noi riteniamo che non sia stato fatto tutto quello che era stato detto – dice Danti -, mi riferisco alla zona del ponte sulla Marina o quella di Santa Maria. E agli interventi di ripulitura delle fogne che dovevano essere fatti fin da subito, senza rimandare troppo nel tempo. Si è visto in occasione del nubifragio di inizio settembre quando alcuni edifici rimasti alluvionati a novembre dell’anno scorso, si sono ritrovati un’altra volta con l’acqua alla porta di casa".

E ancora: "In occasione dell’ultima dell’ultima commissione consiliare speciale e temporanea sull’alluvione, a luglio, ci fu detto che il passo successivo sarebbe stato un sopralluogo sui luoghi interessati dagli eventi alluvionali. Siamo oltre metà ottobre, ma ancora non è stato fatto niente".

Per tutti questi motivi, quindi, anche il comitato via Cetino e via Campanella parteciperà alla fiaccolata del 2 novembre, organizzata dal coordinamento e che, partendo da via di Limite – il ritrovo è fissato alle 21 a Villa Montalvo – raggiungerà il palazzo comunale. Circa 250 le fiaccole Flambeaux ordinate per una manifestazione voluta per ricordare, ma anche per onorare anche la memoria di chi non c’è più e che, in caso di maltempo, sarà concentrata sotto l’atrio del Comune in piazza Dante. Con il coinvolgimento delle parrocchie e delle principali associazioni di volontariato del territorio.