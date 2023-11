Alluvione a Campi Bisenzio, decine di famiglie sfollate

Campi Bisenzio (Firenze), 3 novembre 2023 – “Nell'area metropolitana di Firenze ci sono parecchie decine di famiglie sfollate, soprattutto nell'area di Campi Bisenzio. Non mi risultano numeri rilevanti sul Mugello, c'è qualche famiglia sfollata a Barberino di Mugello”. Lo ha comunicato il sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella nel corso di una conferenza stampa sull’emergenza maltempo. "Stiamo mandando a Campi Bisenzio la colonna mobile della Protezione civile”, ha aggiunto Nardella.

"Una cosa del genere non si era mai vista, nemmeno con l'alluvione del '66, e neanche nel 1991 quando il Bisenzio ruppe gli argini allagando una parte di Campi Bisenzio”. Queste le parole di una donna che, insieme a tanti altri cittadini si è ritrovata su una delle principali vie di accesso a Campi Bisenzio (Firenze) bloccate dall'acqua. Molti campigiani guardano impotenti la massa di acqua limacciosa che ricopre strade, giardini, campi, ma anche abitazioni e auto. “Chi abita ai pianoterra ha perso tutto, in alcune zone l'acqua è salita oltre un metro”, sottolinea un altro campigiano, c'è chi lamenta di essere rimasto senza energia elettrica, e un ragazzo teme “che ci vorrà oltre una settimana affinché l'acqua defluisca completamente”. Intanto alcuni si sono organizzati con stivali e badili per provare a liberare l'accesso alla propria abitazione, e qualcun altro tenta di avventurarsi in canoa per le strade trasformate in fiumi. Ovunque mezzi meccanici al lavoro. Il timore di tanti è che in serata ritorni nuova pioggia, e con essa l'incubo di nuovi allagamenti.

Scarica gratuitamente la copia digitale della Nazione di oggi