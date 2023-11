Le impressionanti immagini dall'alto dell'alluvione a Campi Bisenzio

Campi Bisenzio, 3 novembre 2923 – La furia di pioggia e vento ha messo in ginocchio la Toscana che conta in queste ore cinque vittime e un disperso. Dalla scorsa notte è lotta contro il tempo per salvare le persone e mettere in sicurezza edifici e argini dei fiumi. La Toscana è la regione più colpita ma danni e disagi per l'uragano Ciaran si sono registrati in gran parte del centro nord del paese. Una situazione monitorata dalla premier Giorgia Meloni che «segue con apprensione l'evoluzione degli eventi calamitosi ed esprime il profondo cordoglio per le vittime».

E’ Campi Bisenzio, il comune fiorentino dove si registra la situazione più grave per l'ondata di maltempo. La notte scorsa la gente si è accampata sui tetti delle abitazioni per mettersi in salvo e chiedere aiuto e un centinaio si sono rifugiati in un centro commerciale. Dall'alba poi si sono levati gli elicotteri della Protezione civile per monitorare la situazione e i vigili del fuoco hanno iniziato a evacuare le famiglie dalle case inondate dall'acqua. Impressionanti le immagini riprese dall’alto dove si vede chiaramente come la furia dell’acqua abbia letteralmente sommerso Campi Bisenzio.