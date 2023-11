Alluvione, Banco Bpm mette a disposizione 50 milioni di euro

Firenze, 6 novembre 2023 - Banco Bpm mette a disposizione un plafond da 50 milioni di euro a favore di famiglie e imprese danneggiate dalla recente ondata di maltempo che ha colpito la Toscana e in particolare le province di Firenze, Prato e Pistoia. I clienti potranno richiedere finanziamenti a condizioni economiche di particolare favore recandosi in una delle filiali di Banco Bpm presenti in tutta la Toscana. I finanziamenti potranno essere impiegati sia per i primi e più urgenti interventi di ripristino o di riparazione, sia per supportare la liquidità di famiglie e aziende. Sono diversi gli istituti bancari che stanno cercando di aiutare concretamente famiglie e aziende.