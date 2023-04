Alloggi temporanei per non vedenti in ricordo di Loretta Barbieri Due appartamenti a Campo di Marte

Sostenere gli studenti fuori sede non vedenti, offrire una soluzione abitativa ai disabili visivi che per motivi di lavoro devono vivere a Firenze, dare riparo a non vedenti anziani in difficoltà abitativa. Nascono per questi scopi i due appartamenti Casa Loretta dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti. Si chiamano così in ricordo della docente Loretta Barbieri, scomparsa prematuramente nel 2011 dopo una vita dedicata all’impegno civile. Completamente ristrutturati, gli appartamenti di via Fibonacci 11 sono stati inaugurati ieri alla presenza, tra gli altri, del presidente provinciale Uic Niccolò Zeppi, del presidente regionale Massimo Diodati e delle sorelle di Loretta, Milla e Ines.