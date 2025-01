Alloggi popolari, bagarre sui fondi. Anichini: "Sono risorse regionali"

"I fondi per l’Erp non sono una gentile concessione da parte del signor presidente Meloni". Continua il botta e risposta sulle politiche di finanziamento delle case popolari tra maggioranza e opposizione. E’ il capogruppo del Pd, Andrea Anichini a rispondere al collega di FdI, Claudio Gemelli. "Le risorse che arriveranno al Comune di Scandicci – ha detto – per i nuovi appartamenti popolari, non sono una gentile concessione del Governo delle destre. Il bando è stato finanziato da 10 milioni di fondi fsc e da 19 milioni risorse regionali, per un totale di 29 milioni. Voglio inoltre ricordare a FdI che la destinazione dei Fondi di Sviluppo e Coesione è una libera scelta delle Regioni e liberamente l’assessora regionale Serena Spinelli e la giunta toscana hanno deciso di dare priorità allo sviluppo di nuove residenze Erp".