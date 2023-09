Alloggi per studenti Altri 46 posti letto Ma salgono i fuorisede "Stanze a peso d’oro"

di Rossella Conte

Grazie a una convenzione fra l’Azienda regionale per il Diritto allo studio della Toscana e la società Campus X per la gestione di posti letto riservati a studenti universitari, saranno 46 gli alloggi destinati da ottobre a Dsu Toscana nello "studentato privato ubicato in viale Morgagni". Dsu Toscana quindi incrementa sul territorio di Firenze il numero dei posti letto a disposizione degli studenti universitari meritevoli e privi di mezzi economici che parteciperanno al prossimo bando per l’assegnazione della borsa di studio e il posto alloggio in scadenza il 6 settembre. "L’implementazione - spiegano - è stata possibile grazie al contratto di concessione di posti letto sottoscritto dall’Azienda Dsu Toscana e dalla società Campus X conduttrice dello studentato ubicato in viale Morgagni all’interno del complesso che raccoglie anche le residenze del Dsu Calamandrei, Sassoli e Ater oltre alla mensa universitaria".

I 46 posti letto sono parte di una dotazione complessiva di 234 posti nella struttura e saranno disponibili dall’1 ottobre per i beneficiari inseriti nella graduatoria. Gli studenti assegnatari potranno fruire degli stessi servizi riservati all’utenza privata: spazi comuni, aule studio, cucina, lavanderia, palestra e parcheggio auto. L’Azienda regionale per Il Dsu pagherà a Campus X un canone per ogni alloggio acquisito con una spesa complessiva di quasi 175mila euro all’anno. "Il Dsu Toscana prosegue il proprio impegno per offrire soluzioni concrete alla necessità di alloggi per studenti a Firenze e in Toscana - afferma il presidente Marco Del Medico - nel limite delle sue possibilità delimitate da un ambito di intervento circoscritto per legge esclusivamente al segmento di fuori sede in condizioni economiche meno favorevoli". Intanto l’associazione Fuori Scena, un gruppo di giovani che si sta battendo per il diritto allo studio per tutti, sta preparando una sorta di censimento dei posti letto in città in modo da incrociare domanda e offerta.

"A Firenze ci sono oltre 15 mila studenti fuori sede. Negli ultimi anni è diventato sempre più difficile trovare un alloggio. Tra l’altro, a differenza di quanto si dica che gli universitari cerchino solo soluzioni vicine alle proprie facoltà, secondo recenti studi statistici il 70% predilige una stanza vicina ai mezzi pubblici. La domanda che sorge spontanea è: se, come sembrerebbe, anche la convenzione per il trasporto pubblico locale non dovesse essere rinnovata, che futuro offrirà agli universitari Firenze?".

Margarito da un lato punta il dito contro gli studentati di lusso, dall’altro mette l’accento "sui luoghi dismessi che potrebbero essere una risorsa importante per nuove residenze. Per esempio, l’ex caserma Lupi di Toscana, l’ex Palazzo UniFi in piazza Savonarola ma anche l’ex Inail di via Bufalini o l’ex Convento di San Gaggio e diversi altri luoghi che potrebbero potenzialmente diventare abitati".