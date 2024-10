Allarme antincendio fuori uso, saltano le lezioni

Firenze, 23 ottobre 2024 – Un falso allarme, per fortuna. Erano le 7,50 di oggi quando, nell’edificio che ospita l’infanzia e la primaria Rossini, a San Jacopino, è scattato l’allarme antincendio. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che, facendo una verifica dei locali tecnici, hanno trovato in funzione la pompa antincendio. Ma grazie al cielo nulla stava andando a fuoco. Si è trattato, alla fine, di un guasto nell’impianto. Per precauzione, gli studenti non sono stati fatti entrare e, pertanto, la normale giornata di attività didattica è saltata. Ma già nel pomeriggio la scuola è rimasta aperta per le attività sportive in programma e stamani tutti gli alunni saranno regolarmente in classe.

«Al termine delle verifiche - fanno sapere i vigili del fuoco del comando di Firenze, - abbiamo atteso l’arrivo del personale della manutenzione dell’impianto. Proprio per poter effettuare tutti controlli del caso l’attività didattica è stata sospesa. Non c’è stata necessità di evacuare nessuno perchè gli alunni non erano ancora entrati a scuola».