Alla Fondazione Est Ovest ripartono le attività all’insegna del benessere

Firenze, 22 settembre 2024 - Alla Fondazione Est Ovest sta per partire una nuova stagione ricca di eventi e attività che avrà inizio da martedì prossimo con le prime due iniziative. Alle 14 la lezione gratuita di Tai Chi tenuta dal docente Alessandro Niccolai, un corso adatto a tutte le età, basato su un concetto di movimento che prevede l'utilizzo del corpo nella sua interezza, in modo funzionale, fluido ed equilibrato. “È il movimento stesso il fine ultimo del praticare – spiegano gli organizzatori -, cosicché la pratica diventa vita, e la vita si esplica e diventa essa stessa pratica. È fondamentale ritrovare nel rapporto fisico e mentale con la natura la nostra "natura" di esseri umani, riacquisire un ritmo che vada al passo con quello delle stagioni e scoprire cosa significhi davvero la parola benessere. Cominciamo a formare la nostra mente, la nostra sensibilità ed il nostro corpo in modo che diventino finalmente in grado di comunicare appieno tra loro e ci permettano di ottenere una consapevolezza tale da poter continuare incessantemente ad evolverci. Muoversi più efficientemente – concludono gli organizzatori - è la soluzione anche a quei problemi come mancanza di vitalità, depressione, dolori cronici che sembrano talvolta oggi essere stati accettati come inevitabili.”

Nel pomeriggio, alle 18,30, sarà la volta dell’ormai tradizionale appuntamento con Medici in cucina, il corso mensile di cucina e dieta sana tenuto dalla dott.ssa Letizia Livi e dalla chef Barbara Polvani, fondatrice del biocatering “Il pranzo di Babette”. La dott.ssa Livi parlerà delle molteplici sfumature dell’autunno, stagione che offre alimenti ricchi di sostanze che possono essere considerate vere e proprie “medicine”, in grado di drenare le tossine ed essenziali nel dimagrimento “Come le alghe - anticipa la Dottoressa -, molto usate in Oriente e da conoscere e rivalutare anche alle nostre latitudini. Anche i funghi sono curativi, importantissimi per il nostro sistema immunitario e per la nostra salute. La chef Polvani mostrerà il procedimento per la preparazione di questo menù: Zuppa di miso, alghe e funghi pioppini, crespelle di grano saraceno con zucca mantovana e porri; funghi Portobello ripieni al forno, schiacciata con l’uva.”

Info e prenotazioni:055. 4934484, [email protected]