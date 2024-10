Alla Coop di Sesto Fiorentino un mese di prevenzione, salute e benessere

Firenze, 12 ottobre 2024 - Dal 15 ottobre al 15 novembre la sezione soci Coop di Sesto Fiorentino-Calenzano organizza un nuovo ciclo di incontri aperti a tutti, sui temi della prevenzione, della salute e del benessere presso il Centro Sesto Coop, in via Petrosa: in calendario tanti appuntamenti realizzati in collaborazione con associazioni, agenzie e istituti del territorio attivi sul fronte della salute e con il patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino e della Società della salute fiorentina Nord Ovest. Tutti gli appuntamenti si tengono nella sala Soci al primo piano Centro commerciale Centro Sesto Coop. I temi individuati, che risultano di particolare rilevanza e di stretta attualità e che rispondono ad alcune indicazioni e sensibilità manifestate dai soci, saranno discussi con l’aiuto di esperti capaci di fornire indicazioni per affrontare, direttamente e/o in rapporto con i Servizi Sanitari e Sociali, gli aspetti di prevenzione e gestione ad essi inerenti. Significativa è la collaborazione con le organizzazioni professionali (Aifi), di rappresentanza (Aima, Iapb) ed istituzionali (Ispro, Usl Tc) che supportano il contributo dei relatori esperti. Iapb sarà presente, sabato 26 ottobre, con un'Unità attrezzata per lo svolgimento degli esami di screening della pressione oculare nell’ambito della prevenzione del glaucoma. Infine, grazie al protocollo firmato fra Regione Toscana, Ispro e Unicoop Firenze, l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica toscano sarà presente, dal 5 al 15 novembre, con la sua Unità mobile presso il Centro Sesto dove svolgerà attività di prevenzione oncologica con programmi di screening e di informazione e sensibilizzazione.