Alia e Angeli del Bello. Muri ripuliti in sei mesi. Arriva il nuovo record. L’alleanza va avanti

di Niccolò Gramigni

FIRENZE

Quasi 50 interventi di rimozione di scritte vandaliche su pareti pubbliche e private a Firenze, ma pure il coinvolgimento dei cittadini in operazioni di micropulizia nel capoluogo toscano, a Prato, Empoli e Pistoia. È stato presentato il bilancio dei primi sei mesi del 2024 del lavoro congiunto tra Alia Multiutility e la Fondazione Angeli del Bello, onlus fiorentina che conta oltre 3.500 iscritti e che si pone l’obiettivo di migliorare la qualità dei territori e il decoro urbano.

Da gennaio a giugno di quest’anno la Fondazione ha portato a termine 46 interventi di rimozione di scritte vandaliche a Firenze. La squadra dedicata a questo tipo di attività comprende soggetti con fragilità varie che possono così ricrearsi una rete sociale e acquisire competenze utili per un nuovo inserimento nel mercato del lavoro.

Tra gli interventi effettuati si evidenziano quello che ha riguardato il Giardino degli Scacchi in via Danti, gli interventi di rimozione di scritte abusive sul modello della Cupola del Brunelleschi nel Parco dell’Anconella e il ripristino del decoro, in piazza San Marco, in occasione della prova generale per la nuova linea della tramvia.

"L’intesa fra Alia Multiutility è gli Angeli del Bello dimostra l’efficacia del nostro impegno quotidiano a supporto della Fondazione con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul decoro urbano e la sostenibilità ambientale - commenta il presidente di Alia, Lorenzo Perra -. Il progetto ha ricevuto il patrocinio delle città coinvolte e ha avuto un riscontro positivo tra i cittadini e le istituzioni. Questi risultati confermano l’importanza di un impegno condiviso per promuovere la cultura del rispetto e della cura del nostro patrimonio comune. Riconosciamo e apprezziamo profondamente il lavoro svolto dagli Angeli del Bello e il loro continuo entusiasmo per costruire insieme comunità più belle e sostenibili per tutti".

Giorgio Moretti, presidente della Fondazione Angeli del Bello, evidenzia che "con le nostre attività quotidiane abbiamo portato all’attenzione collettiva il tema del decoro e del civismo. Mentre i writer firmano muri e superfici con tag vari, noi riceviamo sempre più segnalazioni dai cittadini e dalle amministrazioni e sempre più numerose sono da parte loro le attestazioni di stima e ringraziamento. Abbiamo realizzato ben 190 progetti, con un totale di oltre 240mila ore di attività svolte e 290 volontari in azione, oltre all’opera dei Custodi del Bello, impegnati ogni settimana nella cura di Firenze".

In 10 anni la Fondazione è intervenuta su un totale di circa 450mila metri quadrati di muri, utilizzando 55mila litri di vernice, 3.400 litri di solventi, 5mila litri di smalto, 2500 pennelli e 1200 metri di carta a vetro. Nel frattempo va avanti anche il progetto ‘Sabato del decoro’, che coinvolge i cittadini in attività di micropulizia e riordino: nel 2024 a Firenze ci sono stati circa 350 partecipanti, a Empoli circa 250, a Prato e Pistoia 120 partecipanti ciascuna.