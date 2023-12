Alia, camion più sicuri con l’assistenza alla guida. Mostrerà gli angoli ciechi dei mezzi

Firenze, 19 dicembre 2023 – Nuovi sistemi di assistenza alla guida per coprire gli angoli ciechi dei camion e prevenire gli incidenti. Saranno installati nel 2024 sui primi 200 mezzi che fanno parte della Flotta aziendale di Alia: si tratta di sistemi di assistenza alla svolta (Adas) installati sui mezzi pesanti per coprire quella porzione di strada che non risulta visibile, nemmeno tramite gli specchietti retrovisori, e che rende difficile per i conducenti accorgersi della presenza di pedoni, ciclisti o altri veicoli che si trovano nelle vicinanze durante le manovre di svolta col rischio di contatto.

L'annuncio dell'operazione, che richiederà un investimento intorno al milione e mezzo di euro, è stato dato oggi in occasione dell'Intranet Day aziendale, il giorno dedicato alla promozione della piattaforma di comunicazione interna accessibile a tutte le persone di Alia. La sperimentazione condotta in collaborazione con l'Università di Firenze, e conclusasi con esito positivo, porterà l'azienda ad installare il sistema prodotto dall'azienda Mobileye-Intel Company, basato su tecnologia di computer vision e dotato di quattro telecamere laterali, di una telecamera centrale e di tre dispositivi di segnalazione posizionati nell'abitacolo dei mezzi.

“Li abbiamo installati già da tempo su alcuni camion- ha detto Alberto Irace, ad di Alia -, una decina circa: da aprile 200 dei nostri mezzi, praticamente tutti i mezzi che presentano questo rischio, saranno coperti dall'evoluzione di questo sistema che abbiamo sviluppato in collaborazione con Intel e l'Università di Firenze per garantire il massimo di sicurezza possibile”