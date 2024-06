Alessio Mantellassi (Pd) è il nuovo sindaco di Empoli. Sconfitto Masi al ballottaggio

Empoli, 24 giugno 2024 – Alessio Mantellassi ce l’ha fatta. E’ lui il nuovo sindaco di Empoli. La vittoria, sofferta ma tutto sommato netta, è arrivata al secondo turno: percentuali che non lasciano spazio alle interpretazioni e che confermano la volontà della città di non cambiare guida.

Mantellassi con Brenda Barnini

Sarà il sindaco più giovane della storia della città. Classe 1995, non ha ancora compiuto 29 anni. E’ reduce dalla presidenza del consiglio comunale nell’ultima consiliatura ed ha ricevuto l’investitura da parte del Pd senza passare dalle primarie. Ha sconfitto al ballottaggio Leonardo Masi, sostenuto da liste civiche di sinistra e dal Movimento 5 Stelle. Le percentuali: 60% per Mantellassi, 40% circa per il suo avversario.

Al primo turno il candidato Dem aveva sfiorato la vittoria, fermandosi ad un centinaio di voti dal 50%. L’incognita al secondo turno era rappresentata dai voti della destra, che a questa tornata elettorale si era presentata divisa. Ma sia il candidato ‘ufficiale’ Simone Campinoti (sostenuto da Lega, FdI e Forza Italia) che il civico Andrea Poggianti (fuoriuscito da Fratelli d’Italia) avevano invitato i propri elettori a non recarsi alle urne.

E così la vittoria è andata senza troppi patemi a Mantellassi, che ha festeggiato insieme ai familiari e agli amici fuori dalla sede Pd locale di via Fabiani.