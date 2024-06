Mantellassi sindaco di Empoli, i complimenti dell’avversario e la sfilata in centro

Empoli, 24 giugno 2024 – I complimenti della sindaca uscente, Brenda Barnini, e degli esponenti Pd come Dario Parrini. Per Alessio Mantellassi, ora, si apre il primo quinquennio da sindaco. La festa dopo la vittoria al ballottaggio è esplosa per le vie della città e si è concretizzata con i complimenti dello sconfitto, Leonardo Masi.

I complimenti di Masi a Mantellassi

I due si sono incontrati per le formalità di rito nella centralissima piazza Farinata degli Uberti, dove aveva sede il comitato di Masi. Mantellassi al primo turno aveva preso il 49 e passa per cento, sfiorando la vittoria per 100 voti. Al ballottaggio, complice la scelta di molti elettori del centrodestra di non andare a votare, l’esponente del Pd è arrivato al 60%.