Alcol e giovani Stretta mortale La dipendenza colpisce a 12 anni

di Rossella Conte

Durante il 2022 sono state 2.597 persone prese in carico dai tre Serd Zona Firenze dell’azienda sanitaria, 587 gli utenti con problematiche alcol correlate e 271 giovani tra 14 e 25 anni. Questo quanto emerge dai dati della Ausl Toscana Centro. "E nel 2013 i numeri sono in crescita. Tra l’altro abbiamo avuto tra gli accessi anche 14enni e 12enni" sottolinea la direttrice SerD 1 Firenze Ausl Toscana Centro Adriana Iozzi. Ma il contrasto all’abuso di alcol nei giovani passa anche da azioni di sensibilizzazione.

È per questo che il Comune di Firenze si appresta a promuovere a partire da oggi una campagna con l’obiettivo di richiamare l’attenzione a un uso consapevole e responsabile delle bevande alcoliche nei giovani ma anche in adulti e famiglie. Quattro temi, visibili in vari luoghi della città grazie ad affissioni tradizionali e schermi digitali, un claim che recita "Non è un gioco". Proprio la responsabilità è uno dei concetti chiave: la responsabilità di non mettersi alla guida dopo aver bevuto per gli over 18, con una grafica che ci mostra una serie di auto dentro una bottiglia, ma anche la responsabilità degli adulti, familiari o esercenti, di non consentire agli under 18 di consumare alcol, ben chiarita dall’headline "prima dei 18 no grazie".

L’iniziativa è il risultato di un percorso di confronto svolto nel tavolo comunale sulle dipendenze coordinato da Mimma Dardano, consigliera speciale del sindaco per corretti stili di vita, lotta alle dipendenze, che coinvolge rappresentanti di tutte le realtà come Ausl Toscana Centro con i Serd del territorio, Società della Salute, Villa Lorenzo, Associazione Ceis – Centro Solidarietà Firenze, Cooperativa Cat, associazione Arcobaleno, Careggi, Caritas, Chiesa Avventista, diaconia Valdese e anche all’interno dei vari gruppi Salute e benessere nei quartieri.

La campagna sarà presente a partire da oggi in tutta la città con locandine, manifesti, poster e vetrinette, sui display del circuito di Digital Signage del Comune, collocati in vari luoghi di incontro come biblioteche, teatri, infopoint e poi quelli del circuito Digital Led, all’ingresso e all’uscita della città.

"L’abuso di alcol è un problema che agisce sul tessuto sociale della città – spiega Nardella - e purtroppo interessa sempre di più i giovanissimi". "Un ulteriore tassello – aggiunge l’assessore al Welfare Sara Funaro - nella lotta all’abuso di alcol, che va ad affiancarsi alle varie azioni introdotte sui fronti della prevenzione e della riduzione del danno". Con l’occasione la consigliera Dardano ha lanciato anche la seconda edizione della "Festa degli stili di vita" il 12 maggio a Villa Bracci.