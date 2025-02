Alcol ai minorenni. Stop a 5 minimarket. E un commerciante trasforma l’auto in bar

Aveva escogitato un sistema per eludere le regole e vendere alcolici ai minorenni. In pratica, l’improvvisato barista consegnava ticket ai ragazzini per ritirare i cocktail in un’auto trasformata in una sorta di “bancone-bar“ parcheggiata nei pressi della sua attività. Ma lo strattagemma non è passato inosservato: una squadra di agenti della ’Zona Centrale’, sabato scorso, appostandosi nei pressi del locale ha potuto osservare il meccanismo messo a punto dal gestore dell’attività che, oltretutto, non aveva alcuna autorizzazione per somministrare alcolici. All’interno della vettura gli agenti hanno trovato 60 cocktail. Per il gestore è scattata la multa per somministrazione abusiva, e il fascicolo è stato trasmesso alla Procura.

Questo, però, è solo l’ultimo degli interventi effettuati dalla Municipale nell’ambito dei controlli ai minimarket e ai bar della movida fiorentina. La settimana scorsa, infatti, i vigili hanno notificato la chiusura di 15 giorni ad un locale di Santa Croce per le numerose violazioni commesse. Sempre nei giorni scorsi gli agenti hanno fatto chiudere altri due minimarket, questa volta per violazione dell’ordinanza della sindaca Funaro. Si tratta della sospensione di 5 giorni per un’attività di San Jacopino, e di 10 giorni per un minimarket in zona Ponte alla Vittoria trovato aperto, per la terza volta, oltre l’orario consentito.

Lo stesso minimarket, nei mesi scorsi, è stato chiuso per 15 giorni con provvedimento della questura, su segnalazione della Municipale, per motivi di sicurezza pubblica. Gli agenti impegnati in questi controlli (in genere dalle 19 alle 2) fanno il giro delle attività interessate dall’ordinanza per verificare, tra le altre cose, il rispetto dell’orario di chiusura. E proprio durante questi servizi i vigili sono riusciti a “beccare“ un commerciante che, fingendo di rispettare l’ordinanza, passava gli alcolici da sotto il bandone. La fila di clienti davanti a quel negozio ha però insospettito la pattuglia, che lo ha multato due volte.

Ma il caso limite è quello che riguarda una esercente che alla vista degli agenti si è barricata dentro il negozio. Un tentativo che le è costato una denuncia e la chiusura di 7 giorni del minimarket disposta dalla Questura. Nel 2024 sono stati 70 i provvedimenti di sospensione, per 469 giorni totali di chiusura.

AnPassan