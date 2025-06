Ai Gigli la febbre per i Pokemon. Grandi e piccini pazzi per le carte

Pokémon, una passione che fa tornare bambini anche i più grandi, un fenomeno che abbraccia più generazioni, con l’amore per i personaggi, le carte e il gioco di carte collezionabili che continua a crescere. Per entrare in questo mondo, quindi, è sufficiente recarsi al Centro commerciale I Gigli dove, fino al 15 giugno, è in programma ‘Pokémon. Gioca e scambia’. L’appuntamento è in Corte Lunga, per rendersi conto di come i Pokémon, da Pikachu a Charizard, siano diventati iconici e amati e le carte collezionabili un oggetto di desiderio e investimento.

Non solo, perché per tutta la settimana saranno tante le date da non perdere, fra cui quelle dedicate alle ‘Carte collezionabili’: dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19, il sabato e la domenica dalle 11 e dalle 13 e dalle 15 alle 19.

E, allo stesso tempo, si potranno riscoprire i videogiochi Pokémon, personaggi creati da Satoshi Tajiri nel 1996 (in Europa sono arrivati tre anni dopo), su Nintendo Switch. Facendo così anche un salto nel passato e in un’epoca in cui furono visti come qualcosa di rivoluzionario: divertimento assicurato e tanti simpatici gadget per i presenti.

E per i veri seguaci dei Pokémon anche oggi ci sarà ‘Cerca e trova i Pokémon’, all’interno dei negozi del Centro commerciale che hanno aderito all’iniziativa. E con i Pokémon non poteva mancare la figura iconica di questo mondo immaginario, Pikachu. La simpatica creatura gialla con la coda a forma di fulmine sarà a I Gigli per incontrare il suo pubblico e farsi una fotografia insieme il 14 giugno alle 15, alle 16, alle 17 e alle 18.

Quello delle carte Pokémon, insomma, resta un mondo sconfinato, oltre che in costante evoluzione: da quando sono nati gli addetti ai lavori si sono dati da fare senza sosta per alimentare la fame di novità degli appassionati.