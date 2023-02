Albero caduto a Firenze, “è stato attaccato da un fungo”

L'albero caduto a Firenze

Firenze, 14 febbraio 2023 – Dopo la caduta del pino di giovedì scorso alle Cascine sono iniziati da ieri, 13 febbraio, i controlli della direzione ambiente. In particolare, è stato spiegato in una nota, i tecnici hanno esaminato “l'apparato radicale dell’albero caduto e hanno verificato che le sue radici erano state attaccate da un fungo denominato ‘armillaria’. In particolare è risultato evidente che sono state colpite le radici più profonde, responsabili della stabilità della pianta. Il fungo non aveva ancora attaccato le radici deputate all’assorbimento dei nutrienti pertanto l’albero si presentava in buone condizioni vegetative; tale difetto non era quindi riscontrabile tramite le ordinarie metodologie di indagine”.

“Relativamente ai pini adiacenti – è stato aggiunto – è stato deciso di procedere all’esecuzione di prove di verifica della presenza di questo fungo tramite tecnica Pcr, la quale consiste nella ricerca del dna del fungo nel legno dell’albero. Al momento non si riscontrano problematiche connesse alla stabilità delle piante”.

Niccolò Gramigni