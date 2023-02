Cascine, pino caduto. Chiuso il luna park

Finalmente sono stati avviati nella giornata di ieri i controlli alle Cascine dopo la caduta del pino di giovedì scorso nell’area del Luna Park. i tecnici della direzione Ambiente hanno esaminato, insieme ai professionisti incaricati dall’amministrazione, l’apparato radicale dell’albero caduto e hanno verificato che le sue radici erano state attaccate da un fungo denominato ‘armillaria’. E’ risultato evidente che sono state colpite le radici più profonde, responsabili della stabilità della pianta. Il fungo non aveva ancora attaccato le radici deputate all’assorbimento dei nutrienti pertanto l’albero si presentava in buone condizioni vegetative; tale difetto non era quindi riscontrabile tramite le ordinarie metodologie di indagine.

Per quanto riguarda gli altri tre pini vicini è stato deciso di procedere all’esecuzione di prove di verifica della presenza di questo fungo tramite tecnica Pcr che consiste nella ricerca del dna del fungo nel legno dell’albero.

Anche se, al momento, non si riscontrano problematiche visibili connesse alla stabilità delle piante. Lo scorso fine settimana le giostre del Luna Park, molto frequentate da bambini e famiglie in questo periodo di Carnevale, sono rimaste aperte. Il Comune, in mancanza di una richiesta di chiusura specifica dei Vigili del Fuoco non ha potuto firmare una ordinanza di chiusura e le richiesta di collaborazione ai giostrai è caduta nel vuoto, perchè le transenne sono state spostate e le giostre aperte al pubblico.

Nella giornata di domenica, quindi, i tecnici del Comune hanno dovuto rinunciare alle loro verifiche. Ieri sera però è stata pubblicata un’ordinanza specifica (per motivi di praticabilità dell’area) che impone la chiusura al Luna Park fino alla fine dei controlli. E mette così in sicurezza bambini e famiglie.