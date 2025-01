Alberi di Natale, seconda vita nei parchi

Per chi ha scelto un albero vero per addobbare il Natale, c’è un’opportunità per farlo continuare a vivere donandolo alla comunità: il Comune ripropone anche quest’anno il servizio di ritiro gratuito degli abeti natalizi in buone condizioni, destinandoli al reimpianto in parchi, giardini pubblici e scuole comunali. "Abbiamo scelto di proseguire questa iniziativa perché riteniamo importante il riutilizzo degli alberi dopo le festività - spiega l’assessore all’ambiente Silvia Fossati (nella foto) -. Pur essendo piante dall’attecchimento complesso, i nostri giardinieri si impegnano a selezionarle e travasarle, aumentando le possibilità di recupero. Lo scorso anno su 25 alberi ritirati, 15 sono sopravvissuti e sono stati ripiantati con successo".

Un piccolo gesto che, sottolinea Fossati, contribuisce a ridurre lo spreco di una risorsa ambientale ed economica. Per chi desidera partecipare, il servizio è semplice: 055.91251 o scrivere a [email protected]. Gli alberi, liberati da decorazioni, dovranno essere collocati davanti al portone di casa per il ritiro nella data stabilita. Andranno ad aggiungersi agli altri abeti che dopo le festività degli anni passati hanno trovato nuova vita diventando protagonisti sul territorio.

Manuela Plastina