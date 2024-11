Al via la piantagione del bosco didattico alla primaria Pertini di Scandicci, un’iniziativa Unicoop Firenze per la sensibilizzazione ambientale Il bosco didattico, anche chiamato foresta giardino, è una piccola oasi progettata per stimolare l’apprendimento all’aperto. Durante l’anno scolastico, i bambini partecipano a laboratori e attività che promuovono la cooperazione e il rispetto reciproco