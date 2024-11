A Campi Bisenzio nasce un bosco didattico e la nuova Bibliocoop

Campi Bisenzio (Firenze), 2 novembre 2024 - Una giornata per speciale per Campi Bisenzio che ha visto nascere un bosco didattico e la nuova Bibliocoop: dopo l’alluvione dello scorso novembre, due eventi importanti che hanno il sapore della rinascita e della ripartenza per tutta la comunità. La giornata è iniziata all’insegna del verde, con il progetto dei boschi didattici realizzati da Unicoop Firenze nell'ambito delle proposte educative 2024/2025 per le scuole toscane. Il progetto ha fatto tappa questa mattina presso la scuola primaria E. Salgari di Capalle con la piantagione del bosco didattico di circa 30 piante messe a dimora nel giardino dell'istituto: all’iniziativa di questa mattina erano presenti i bambini e gli insegnanti della scuola primaria, Andrea Tagliaferri, Sindaco del Comune di Campi Bisenzio e Franca Frati, Presidente della sezione soci Coop di Campi Bisenzio. Il pomeriggio ha visto il taglio del nastro della nuova Bibliocoop inaugurata presso lo spazio soci della sezione soci del Coop.fi di Campi Bisenzio: l’idea della Bibliocoop è nata anche per offrire un punto prestito libri in più ai cittadini, dopo la chiusura dalla Biblioteca comunale distrutta dall’alluvione del 2 novembre. La Bibliocoop aggiunge un nuovo punto prestito al progetto di Biblioteca diffusa attivato dal Comune con tre nuovi punti del Bibliobus, del Bibliomuseo e presso il Teatrodante Carlo Monni. Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza di Andrea Tagliaferri, Sindaco del Comune di Campi Bisenzio, Federica Petti, Vicesindaco e Assessore alla cultura del Comune di Campi Bisenzio, Sandra Gesualdi, Direttrice della Biblioteca T. Terzani, Franca Frati, Presidente sezione soci Coop Campi Bisenzio, Claudio Vanni, Responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze e Tommaso Perrulli, Responsabile progetti sociali e educativi Unicoop Firenze. Al taglio del nastro è seguita la presentazione del libro Spacciatori di libri, con intervista all’autore Rosario Esposito La Rossa.

Così Andrea Tagliaferri, sindaco del Comune di Campi Bisenzio: «Vorrei esprimere un sentito ringraziamento a Unicoop Firenze e, in particolar modo, alla sezione soci Coop di Campi Bisenzio per aver tempestivamente risposto all’appello del Comune. Grazie al loro supporto, è stato possibile mettere a disposizione uno spazio idoneo e più ampio per implementare la biblioteca diffusa, riportando così sul territorio un presidio sociale e culturale di grande valore per tutta la cittadinanza. Questa iniziativa offre un’importante opportunità di aggregazione e di crescita culturale. Desidero inoltre ringraziare Unicoop Firenze anche per il progetto del bosco didattico, che avvicina i bambini all’importanza della tutela e della cura dell’ambiente. Mi auguro che iniziative di questo tipo possano espandersi anche alle altre scuole, per coinvolgere sempre più giovani nel rispetto del nostro ecosistema. Infine, un ringraziamento speciale va alla vice sindaca Federica Petti per il prezioso supporto nella gestione di queste iniziative». Ha aggiunto Franca Frati, presidente sezione soci Coop Campi Bisenzio: «Per la nostra sezione soci è una giornata speciale: siamo davvero molto felici di avere inaugurato un bosco didattico e, insieme, la Bilbiocoop, un nuovo spazio di cultura aperto a tutti. Ad un anno dall'alluvione, è un piccolo segnale di speranza veder nascere, nei nostri spazi, una nuova comunità di lettori e volontari così ricca, attratta dall’interesse di coltivare passioni comuni e dalla volontà di ritrovarsi, intorno ai libri e alla lettura. Ringraziamo l’amministrazione e la Biblioteca Comunale Terzani di Campi Bisenzio per il prezioso supporto e i tanti volontari attivi grazie ai quali i lettori e visitatori che verranno in Bibliocoop troveranno accoglienza, consulenza e uno spazio ricco di attività e occasioni di incontro e socializzazione». Sottolinea Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze: «Con la giornata di oggi abbiamo dato il via a un bosco didattico e alla Blibliocoop, due progetti molto importanti per la cooperativa e che, in questo territorio così duramente colpito dall'alluvione, sono due semi di ripartenza all'insegna dell'ambiente e della cultura. Bibliocoop è una comunità di lettori in cui persone e libri sono al centro delle attività. Obiettivo del progetto è favorire l'accesso alla lettura e promuovere occasioni di socialità: in una parola, bibliodiversità. La rete di Bibliocoop, di cui è parte anche la nuova Bibliocoop di Campi Bisenzio, si è sviluppata in questi anni grazie a una convenzione con la Regione e alle convezioni attivate con le Biblioteche comunali, che garantiscono il loro fondamentale contributo. Invitiamo i nostri soci e clienti a venire a scoprire questa nuova Bibliocoop che, oltre al prestito libri, offrirà tante altre opportunità, dagli incontri di lettura, alle visite al Salone del Libro con percorsi dedicati alla costruzione del catalogo della Bibliocoop partecipato dai lettori stessi». La nuova Bibliocoop. La Bibliocoop, gestita dai volontari in collaborazione con la Biblioteca comunale di Campi Bisenzio, è un vero e proprio punto di prestito decentrato comunale nato con l’obiettivo di diffondere e rafforzare sempre di più i servizi bibliotecari in città. E apre le porte con tante novità presentate oggi nel corso dell’inaugurazione: tanti nuovi libri in catalogo con sezioni di narrativa, saggistica, letteratura rosa, gialli e romanzi storici, biografie, ricette e alcune sezioni particolarmente nutrite dedicate al fumetto, alla graphic novel e ai libri per bambini. Un catalogo ricco e vario che via via potrà ampliarsi, con le novità editoriali del momento e i suggerimenti proposti da lettori e frequentatori della Bibliocoop. Fra gli elementi di novità, anche la disposizione dei libri con la copertina in evidenza per facilitare la scelta e un comodo spazio dove consultare i libri prima prenderli in prestito. Un luogo aperto a tutti dove si potrà, non solo prendere i libri in prestito, ma anche partecipare alle tante attività in programma, dalla presentazione di libri, agli incontri di lettura, a laboratori e letture animate per bambini. La Bibliocoop di Campi Bisenzio, in Via Buozzi, è aperta il lunedì e mercoledì (orario 15-18), il martedì e venerdì (orario 9-12) e il giovedì (orario 15-19). Durante l’orario di apertura il servizio di prestito è garantito dai volontari Bibliocoop. Per diventare volontario, conoscere da vicino le iniziative e partecipare attivamente alle attività della Bibliocoop, è possibile proporre la propria disponibilità scrivendo a [email protected]