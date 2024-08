Al parco dell’Anconella si canta e si balla con la Rick Hutton Band

Il rock dei decenni d’oro rivive stasera al Parco dell’Anconella con la Rick Hutton Acoustic Band, che porterà in scena la cover dei più grandi brani della storia della musica rock. Rick Hutton (nella foto) ripercorrerà quegli anni ruggenti della musica con ironia e leggerezza, anche grazie all’esperenza maturata durante la carriera da conduttore televisivo, quando era uno dei protagonisti della prima televisione musicale in Italia e in Europa, “Videomusic“. La band è stata completamente rinnovata nel 2018 con musicisti professionisti. Ad intervallare le canzoni ci saranno racconti del trentennio, dagli anni Sessanta ai Novanta, con aneddoti, ricordi personali e con la storia della musica, i suoi stili e i suoi inni. Ci sarà spazio anche per brani meno conosciuti. Insomma, una cronistoria della musica rock e uno spettacolo tutto da vivere, sia per chi è nostalgico di quegli anni, sia per chi quegli anni non li ha vissuti, ma li vuole comunque godere.