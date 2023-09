Al Meyer la simulazione di una maxi-emergenza

Firenze, 22 settembre 2023 – La gestione di una maxi-emergenza è stata la protagonista di una due giorni al Meyer Health Campus. Nell’area esterna al Campus di via Cosimo il Vecchio è stato allestito, nell’assetto completo, il Posto Medico Avanzato (Pma) di Regione Toscana, attualmente il più grande di Italia e ad oggi l’unico dotato di una componente pediatrica.

L’occasione per vedere in azione l’anello centrale della catena dei soccorsi in caso di una maxi emergenza è stato il corso osservatorio nazionale specializzandi in pediatria, ospitato al Campus. Una preziosa opportunità formativa che ha visto coinvolti, in modo attivo, gli specializzandi di tutte le scuole italiane di Pediatria.

I partecipanti ai corsi, i medici di domani, hanno potuto vedere dal vivo la struttura medicalizzata che permette di classificare la gravità delle condizioni dei feriti secondo i criteri del triage, hanno seguito delle lezioni (in tenda) su tematiche di Protezione Civile e Maxiemergenze e hanno partecipato a sedute di simulazione curate dal personale sanitario e tecnico del Coordinamento Regionale Maxiemergenze di Regione Toscana.

Un’occasione importante per poter vedere dal vivo l’imponente struttura campale regionale, perfettamente funzionante e operativa in ogni suo aspetto. In azione, anche la Task Force umanitaria del Meyer che, da anni, è operativa su molte delle emergenze che coinvolgono bambini e adolescenti.

L’allestimento della struttura ha comportato un notevole sforzo organizzativo. Per fare arrivare al Campus gli automezzi che hanno trasportato tutto il materiale e i generatori di corrente, è stato necessario chiedere apposita autorizzazione al Comune di Firenze per chiudere temporaneamente le vie di Careggi e Cosimo il Vecchio, che ha visto invertito il senso di marcia.

Sono intervenuti osservatori del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e della Marina Militare italiana che sta lavorando all’allestimento di una struttura simile a quella Toscana.