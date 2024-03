"Aiutateci a salvare il tabernacolo dei Massicini"

"Per noi dei Massicini è un dispiacere vedere questo luogo di devozione abbandonato a sé stesso. Speriamo si possa intervenire al più presto per restaurarlo prima che sia troppo tardi". Luca Lanzoni, fiesolano doc, si fa interprete di un sentire che da tempo promuove a gran voce la riqualifica l’edicola con la Madonnina nel centro storico del capoluogo. La sua costruzione risale all’immediato dopoguerra, come atto di ringraziamento perché i bombardamenti non avevano causato morti in zona. Al centro del tabernacolo in pietra serena locale è conservata una formella in terracotta invetriata con Madonna e Bambinello. Davanti un cancelletto in ferro sormontato da porta candele. "E’ vero che non è antico ma è una bella testimonianza dell’artigianato locale, come scalpellini e fabbri . Anche per questo crediamo che meriti qualche attenzione in più. Noi l’abbiamo ripulito e sistemato alla meglio. Serve però qualcuno del mestiere per il restauro e il consolidamento delle parti lapidee e metalliche, prima di perdere questo pezzo di storia di Fiesole ".