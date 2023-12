Aiuole, ciclabili e strade sicure. Interventi all’Isolotto e a Novoli. Un milione da Palazzo Vecchio

Parcheggi, piste ciclabili e rifacimento di strade e marciapiedi. La giunta Nardella, prima della pausa natalizia, ha approvato una delibera a firma dell’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti, che stanzia più di 900mila euro per una serie di opere e lavori da tempo attesi nei quartieri 4 e 5, i più popolosi della città. Si tratta di quattro progetti: il primo riguarda la manutenzione straordinaria del parcheggio interno lungo via Maccari all’altezza del parco Torcicoda. L’intervento consiste nel risanamento della pavimentazione, la modifica dell’aiuole e la riorganizzazione dei posti. Nessun albero verrà abbattuto e anzi saranno ridisegnate le aree verdi in modo da salvaguardarne le radici così da migliorare le loro condizioni di vita. La pavimentazione sarà rinnovata come pure la segnaletica.

In via Aselli (dalla rotatoria con via delle Gore e via Bellincione fino a largo Tonelli per circa 350 metri) e via Stori Teodoro (strada di 70 metri da via degli Aselli a via delle Gore) gli interventi consistono nel rifacimento della carreggiata, di alcuni tratti di marciapiedi e dei giardini. In via Perfetti Ricasoli e via Panciatichi, invece, i lavori riguarderanno il miglioramento di circa un chilometro di pista ciclabile, gli attraversamenti pedonali e un nuovo raccordo per bypassare l’ex fattoria Lippi. Tra via Fanfani e via delle Tre Pietre saranno realizzati, tra gli altri, un percorso ciclopedonale rialzando l’attuale pista al livello del marciapiede e le aiuole in corrispondenza delle fermate del trasporto pubblico per migliorare l’attesa dei viaggiatori. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, il progetto presentato da Giorgetti prevede un’isola spartitraffico in via del Sansovino per evitare che i veicoli utilizzino impropriamente la corsia dedicata per la svolta verso via Francavilla. La rotonda, dunque, impedirà la manovra pericolosa che tanti incidenti provoca quotidianamente. Inoltre la separazione dei flussi di auto provenienti da piazza Batoni consentirà di rivedere i tempi dei semafori aumentando il tempo del verde per i veicoli.

"Continua l’impegno del Comune per la riqualificazione della viabilità cittadina e la manutenzione delle piste ciclabili. Nello specifico i progetti approvati danno una risposta importante alle richieste dei cittadini, migliorano la sicurezza stradale e contribuiscono alla vivibilità dei due quartieri", spiega l’assessore Giorgetti.

A.P.