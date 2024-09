Agricoltura, ambiente e cibo sano. Autumnia, la tradizione si rinnova

Anche quest’anno piazza Bonechi si prepara a diventare la "piazza delle associazioni" in occasione di "Autumnia 2024", la manifestazione dedicata ad Ambiente, Agricoltura e Alimentazione e organizzata, per il 25° anno, dal Comune di Figline e Incisa Valdarno. Le varie realtà del territorio potranno infatti avere uno spazio gratuito per farsi conoscere nei giorni di Autumnia oppure proporre attività di autofinanziamento.

Proprio per procedere all’assegnazione degli spazi, fino alle 12 del 2 ottobre sarà possibile presentare domanda di assegnazione di uno degli stand (gazebo coperti, di 4x4 metri, con la base in legno e dotati di illuminazione, allacciamento all’energia elettrica, tavolino e sedie), messi gratuitamente a disposizione dal Comune. Possono richiederlo sia le associazioni di volontariato che le parrocchie, in qualità di Enti Ecclesiastici con rilevante valore di aggregazione e di volontariato, che operano nel territorio comunale. Gli assegnatari saranno liberi di allestire a piacimento lo stand assegnato, purché garantiscano l’apertura venerdì 8 novembre dalle 16 alle 22, sabato 9 novembre dalle 10 alle 22 e domenica 10 novembre dalle 10 alle 20. L’allestimento, invece, dovrà essere completato tra le 10 e le 15 di venerdì 8 novembre.

Il modulo di domanda, dovrà essere compilato e consegnato, entro la scadenza fissata, a mano presso gli sportelli FacileFIV del Comune di Figline e Incisa Valdarno (apertura: da lunedì a venerdì in orario 8.30-13,30; martedì e giovedì anche 15:30-18:30) oppure inviato tramite pec all’indirizzo [email protected].

Sarà necessario specificare le attività associative che, attraverso l’eventuale raccolta fondi portata avanti durante la manifestazione, saranno finanziate nel 2025 e quelle da svolgere in occasione di Autumnia. A questo proposito, è possibile richiedere anche l’utilizzo del palco 6x5 che sarà allestito in piazza Bonechi. Nel caso in cui le domande ricevute superino i posti disponibili, gli stand saranno assegnati dando priorità ad associazioni e parrocchie che hanno espresso la volontà di condividere lo spazio con altre organizzazioni aderenti e agli iscritti all’Albo comunale delle associazioni o al registro nazionale del Terzo settore (RUNTS). Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio cultura al numero 055.9125311 e all’indirizzo [email protected].