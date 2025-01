Degrado a Firenze, “aggredita troupe di giornalisti di Fuori dal coro”

Firenze, 13 gennaio 2025 – "Aggredita una troupe tv della trasmissione Fuori dal Coro a Firenze", lo rende noto con un comunicato la segretaria comunale della Lega, Barbara Nannucci. Secondo quanto denunciato da Nannucci l’episodio sarebbe avvenuto “l’11 gennaio 2025 quando la troupe del programma televisivo Fuori dal Coro di Mediaset documentava la situazione di degrado in via Toselli. L'attenzione del team si era concentrata sull'occupazione abusiva dell'ex hotel Airone, struttura chiusa dalla prima ondata della pandemia nel 2020 e situata nei pressi dell'hotel Astor, noto per la scomparsa della piccola Kata nel giugno 2023".

"L'edificio è attualmente occupato da una decina di persone e rappresenta un ulteriore simbolo di illegalità e insicurezza che affliggono il quartiere - spiega Nannucci -. Durante le riprese, la troupe è stata violentemente presa di mira da un gruppo di persone che ha lanciato contro di loro sanpietrini. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l'aggressione ha generato grande spavento tra i presenti. Sul posto sono intervenute diverse volanti della questura".

"Questo grave episodio conferma il profondo degrado urbano e il clima di insicurezza che affliggono la città - conclude -. È evidente la necessità di interventi tempestivi e risolutivi da parte delle istituzioni per garantire la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori dell'informazione. Esprimiamo solidarietà ai giornalisti e operatori coinvolti e ribadiamo il nostro impegno nel raccontare e denunciare situazioni di illegalità, anche nei contesti più difficili. Una vergogna per Firenze, che merita di essere difesa dal degrado e dall'insicurezza".

Già il 20 ottobre scorso i giornalisti del programma d’attualità condotto su Rete 4 da Mario Giordano avevano subito un’aggressione mentre stavano effettuando un reportage sul tema della sicurezza a Pisa. Mentre a Livorno, il 12 ottobre 2024, solo l’intervento della polizia municipale di evitò che l’aggressione verbale da parte di alcuni extracomunitari in piazza Garibaldi, alla troupe della trasmissione, potesse degenerare in violenza fisica. La troupe era stata anche minacciata con un bastone, il 26 ottobre, a Ponsacco, in provincia di Pisa, mentre stava facendo delle riprese in un condominio in cui di recente si sono manifestate problematiche legate alla convivenza tra nuclei di cittadini di diverse nazionalità.