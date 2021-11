Scandicci (Firenze), 2 novembre 2021 - È in viaggio in queste ore da Varsavia (Polonia) verso Firenze, dove sarà ricoverato all'ospedale di Careggi, il ragazzo di Scandicci che ha riportato traumi al volto dopo essere stato picchiato violentemente da una gang fuori da una discoteca di Varsavia, in Polonia, la notte fra venerdì e sabato insieme ad altri sei connazionali, tutti residenti a Scandicci.

Il giovane, l'unico che era ancora rimasto ricoverato in ospedale a Varsavia, rischia di perdere un occhio. I familiari, che ieri lo hanno raggiunto in Polonia, avevano fin da subito manifestato la volontà di farlo operare in Italia. Il sindaco di Scandicci Sandro Fallani ha attivato le autorità italiane, l'ambasciata italiana in Polonia e la Asl Toscana Centro per organizzare il rimpatrio con trasporto aereo e poi il ricovero. Risultano interessati della vicenda anche i carabinieri.