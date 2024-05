Affrico under 15 e under 17. Buon inizio negli interregionali

Nelle categorie di calcio giovanile Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 l’Affrico è sceso ieri in campo nel primo turno dei triangolari nazionali per la conquista del Tricolore. Dopo essersi laureata campione regionale in entrambe le categorie, risultato che rimarrà nella storia del calcio toscano, l’Affrico ha ben iniziato l’avventura nazionale con una vittoria e un pareggio.

Nel triangolare Under 15 i leoni fiorentini di Campo di Marte, all’impianto sportivo Lapenta del viale Fanti, hanno pareggiato 1-1 contro la Juventus Club Parma. Dopo il gol iniziale dell’Affrico con Casamenti, il pareggio, sempre nel primo tempo, su rigore della formazione dell’Emilia Romagna. La gara ha visto il predominio territoriale dell’Affrico che ha costruito 3, 4 occasioni nitide senza però concretizzare. Ai fiorentini rimane l’amaro in bocca per un risultato non del tutto soddisfacente. Domenica l’Affrico sarà impegnato in Liguria contro il Campomorone Sant’Olcese per la seconda gara del triangolare e i ragazzi di mister Matteo Gola avranno l’obbligo della vittoria. Per gli Allievi Under 17 dell’Affrico strepitosa vittoria esterna nella prima gara del triangolare. Allo stadio Morgagni di Forlì i fiorentini, allenati da Filippo Gori, sono stati dei giganti e hanno vinto 3-2 al termine di una bellissima gara. Le tre reti dell’Affrico sono firmate da Donigaglia, Luzzi e Toci.

F.Que.