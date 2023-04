Affitti brevi, Firenze verso la legge Venezia. Contro caro-casa e spopolamento

Firenze, 28 aprile 2023 – Nessuno spirito di criminalizzazione, ma una disciplina che regolamenti gli affitti brevi. In pratica evitare la giungla e offrire a ogni territorio la risposta giusta per rispondere la fenomeno. Su queste basi condivise si arriverà al più presto al varo di una legge nazionale. L’obiettivo è emerso ieri al tavolo tecnico, riunito a distanza. La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, si è misurata con il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, il coordinatore delle Città metropolitane, Dario Nardella, e gli assessori delle grandi città interessate dal fenomeno. Per Nardella occorre trovare "un giusto equilibrio: favorire la residenza nelle aree a maggiore sfruttamento turistico per riequilibrare residenza e turismo e per calmierare i costi sempre più crescenti degli affitti e degli immobili in vendita". Ed è importante rispondere in tempi brevi con un quadro di norme utili "anche sulla base di quanto già fatto con la legge speciale per Venezia".

La ministra e gli amministratori locali, durante l’incontro avvenuto in videoconferenza, "hanno condiviso l’obiettivo di giungere al più presto alla formulazione della proposta di legge. Tutti d’accordo sulla necessità di una regolamentazione che "possa essere più omogenea e uniforme a livello nazionale, ma che tenga allo stesso tempo conto delle tipicità dei diversi territori".

In particolare da Firenze è emersa la richiesta di estendere la cosiddetta ‘norma Venezia’ introdotta con un emendamento lo scorso anno soprattutto per quel che riguarda la possibilità "di limitare il numero di appartamenti che si possono affittare e stabilire anche dei tetti di giorni per ogni anno: senza volontà di criminalizzare alcuna attività ma cercando di limitare i fenomeni di concentrazione di proprietà o gestione di più appartamenti che sono imprese a tutti gli effetti", incalza Nardella. Santanchè, al termine dell’incontro, "ha manifestato l’intenzione di condividere con i sindaci e gli assessori presenti, oltre che con l’Anci, la bozza della proposta di legge in via di stesura, affinché venga rielaborata e integrata da tutti gli interlocutori. Grazie a questo spirito collaborativo, l’obiettivo è quello di definire entro la fine di maggio una proposta condivisa da tutti i livelli". Il presidente dell’Anci, Decaro, ha ringraziato Santanchè "per l’attenzione data al problema e per lo spirito di collaborazione istituzionale, dando piena disponibilità a proseguire nel confronto".

Una soluzione che Firenze attende da troppi anni "che restituisca alle amministrazioni comunali il potere di gestire con responsabilità un fenomeno globale che non va lasciato solo alla deregulation – sostiene il sindaco – Ho fatto presente alla ministra l’esigenza di allargare il lavoro ad altri ministeri su un tema collegato, quello del commercio, per superare la deregulation cominciata nel 1998 e di avere anche qui più strumenti per tutelare il commercio storico e tradizionale, favorire i servizi alla residenza ed evitare il proliferare di attività commerciali che snaturano i centri storici".