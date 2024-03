Affitti brevi, Giani: “Con testo unico Toscana scelte ai Comuni”

Firenze, 6 marzo 2024 - Con le modifiche al testo unico sul turismo in Toscana, "saranno i Comuni, la legge si limita a dire questo, a decidere se sugli affitti brevi vale l'ambito che è tutelato dall'Unesco, o anche si consente di poter sviluppare quelle politiche che poi il Comune di Firenze ha fatto anche al di fuori dell'area Unesco. Abbiamo dato la legittimità a questo, ognuno poi la prenda e la veda come vuole. Non è la legge che direttamente abilita, ma è una norma regionale che consente ai Comuni di poter fare questi interventi in modo più o meno capillare, radicale, o comunque in questo caso al di fuori anche di quello che è l'ambito dell'area Unesco".

Così il presidente della Toscana, Eugenio Giani ha parlato, a margine di un evento, del nuovo testo unico sul turismo della Regione e sulle eventuali limitazione per gli affitti brevi. Inoltre, ha spiegato Giani, il testo "fa una rivoluzione di governance" e "invece delle 10 province si individuando le 28 comunità turistiche come i punti di riferimento per una promozione turistica della Toscana che veda, certo la Toscana nel suo complesso, ma che poi promuova con articolazione i territori che contano da un punto di vista culturale".